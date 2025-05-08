Пять евродепутатов собираются приехать в Москву 9–10 мая на День Победы

Пять депутатов Европарламента из ФРГ, Словакии, Чехии и Кипра собираются прибыть в Москву 9–10 мая. Они планируют почтить память погибших во время Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС .

Немецкие политики от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених заявили, что едут в Москву в связи с 80-й годовщиной капитуляции нацистской Германии, а также завершения Второй мировой войны. Пять парламентариев поучаствуют в праздниках, которые посвящены годовщине победы над фашизмом.

Европейские народные избранники особенно отметили перемирие, объявленное Россией в зоне спецоперации. По мнению парламентариев, продолжение боевых действий, за которое выступает ЕС, — катастрофическая идея.

Ранее евродепутат от Словакии Эрик Калиняк предпочел бы увидеть Украину пророссийской. По его мнению, это бы дало гарантию добрососедства.