Евродепутат назвал более надежной Россию в качестве соседа
Евродепутат Калиняк предпочел увидеть Киев российским
Евродепутат от Словакии Эрик Калиняк предпочел увидеть Киев российским, чтобы иметь гарантию добрососедства, пишет RT.
Представитель Словакии отметил, что на помощь Братиславы Киев много раз отвечал неблагодарностью.
«С этой точки зрения русские являются более достойными доверия партнерами для нас в экономической сфере», — сказал Калиняк, отвечая на вопрос с просьбой оценить высказывание о «русских в Ужгороде [на границе со Словакией — ред] или Киеве».
При этом политик отметил, что является сторонником мирных переговоров.
Ранее Калиняк занимал должность министра обороны Словакии и выступал за передачу части территорий Украины России.