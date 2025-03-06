Евродепутат от Словакии Эрик Калиняк предпочел увидеть Киев российским, чтобы иметь гарантию добрососедства, пишет RT .

Представитель Словакии отметил, что на помощь Братиславы Киев много раз отвечал неблагодарностью.

«С этой точки зрения русские являются более достойными доверия партнерами для нас в экономической сфере», — сказал Калиняк, отвечая на вопрос с просьбой оценить высказывание о «русских в Ужгороде [на границе со Словакией — ред] или Киеве».

При этом политик отметил, что является сторонником мирных переговоров.

Ранее Калиняк занимал должность министра обороны Словакии и выступал за передачу части территорий Украины России.