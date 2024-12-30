Министр обороны Словакии: Киеву придется отказаться от части территорий

По словам главы ведомства, реальность такова, что Киеву придется отказаться от части своей территории, указано в статье.

При этом у Украины самая протяженная граница именно с Россией, отметил Калиняк.

«Украина никогда не будет перемещаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией», — сказал военный.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме в адрес ЕС и ЕК раскритиковал действия Киева по прекращению транзита в Европу и пообещал ответные меры.