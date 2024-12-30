Министр обороны Словакии: Киеву придется отказаться от части территорий
В Словакии рассказали об особенностях географического положения Украины
Украине придется пойти на потерю части территорий, заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, его слова приводит РИА Новости.
По словам главы ведомства, реальность такова, что Киеву придется отказаться от части своей территории, указано в статье.
При этом у Украины самая протяженная граница именно с Россией, отметил Калиняк.
«Украина никогда не будет перемещаться между Германией и Швейцарией, но всегда будет иметь самую большую границу с Российской Федерацией», — сказал военный.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в открытом письме в адрес ЕС и ЕК раскритиковал действия Киева по прекращению транзита в Европу и пообещал ответные меры.