Фицо предупредил ЕС о мерах против Зеленского после остановки транзита газа

Евросоюзом не реагирует на решение Владимира Зеленского прекратить транзит газа через украинскую территорию, это привет к ответным мерам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо считает, что в ЕС молча приняли решение Киева, которое «является абсолютно иррациональным и неправильным и будет вести к напряжению и взаимным мерам».

Об этом говорится в открытом письме к главам Европейской комиссии и Европейского совета.

Ранее Зеленский заявил, что после 1 января 2025 года Украина не подпишет новый контракт с Россией и прекратит транзит газа в Европу. Президент России Владимир Путин считает, кто таким образом Киев пытается наказать европейские страны.