На Кубани иностранцам запретили работать в поле и гостиницах

В Краснодарском крае расшили список запретов для работы иностранцам

В Краснодарском крае расшили список запретных отраслей для работы иностранцам, пишет РИА Новости .

Иностранцы на Кубани с 22 сентября не смогут работать в гостиницах, сферах культуры и сельском хозяйстве», — сказано в сообщении российского агентства со ссылкой на решение краевого управления по миграционным вопросам.

В регионе уже введено ограничение на прием иностранце в сферах торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, спорта, предоставления персональных услуг.

Ранее Совет безопасности РФ инициировал вопрос запрета въезда в РФ семей нетрудоустроенных мигрантов.