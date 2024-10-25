На форуме «Сообщество» в Москве обсудят, как обеспечить прозрачность выборов

Наблюдению за выборами на форуме «Сообщество» в Москве посвятят две секции

На итоговом форуме «Сообщество» в Москве будут организованы две секции, посвященные наблюдению за выборами. Тема мероприятия — «Россия-2030: общественные инициативы для нового времени», сообщает Общественная палата РФ .

В первый день форума, 1 ноября, пройдет международный круглый стол на тему «Результаты работы наблюдательных миссий ОП РФ на выборах и референдумах за рубежом в 2024 году». На мероприятии будет представлена информация о деятельности российской делегации в таких странах, как Пакистан, Мексика, Южноафриканская Республика, Шри-Ланка и Венесуэла.

«Мы озвучим выводы наблюдательных миссий Общественной палаты», — отметила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Она добавила, что специалисты также поделятся информацией о самых интересных электоральных практиках, которые стоит исследовать и проанализировать в России. Кроме того, будет организовано обсуждение возможностей дальнейшего развития мониторинговых миссий и укрепления принципов объективного и непредвзятого подхода к оценке избирательных процессов в различных странах.

В рамках дискуссии будет представлен отчет, составленный на основе итогов деятельности наблюдательных миссий Общественной палаты Российской Федерации на выборах за пределами страны в 2023 году.

Вместе с участниками ОП РФ спикерами секции станут замдиректора Центра электоральных и политико-институциональных исследований факультета юридических и социальных наук Национального университета Ла-Платы Себастьян Календино и и. о. заместителя координатора (главы) Избирательной обсерватории Постоянной конференции политических партий Латинской Америки и Карибского бассейна (COPPPAL) Хорхе Даниэль Дркос.

Второй круглый стол на тему «Общество и выборы: результаты электорального цикла 2024 года» пройдет 2 ноября. Мероприятие будет сосредоточено на институте общественного наблюдения за выборами в России.

«В обсуждении примут участие эксперты, которые на протяжении всего электорального цикла вели мониторинг кампаний, а также общественные наблюдатели. Мы из первых уст услышим, какими они запомнили выборы этого года и как опыт независимого контроля повлиял на их жизнь», — добавила Булгакова.

Она подчеркнула, что сообщество наблюдателей в России уникально. Оно состоит из сотен тысяч целеустремленных людей разных возрастов и из различных профессиональных областей. По ее словам, это обсудят на форуме, а также подведут ключевые итоги года.

Форум «Сообщество» состоится в кластере «Ломоносов» (Раменский бульвар, д. 1). Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Программа мероприятий ориентирована на выявление общественных инициатив, которые могут способствовать достижению национальных целей развития России до 2030 года. Участники смогут предложить идеи для формирования новых национальных проектов.

На форуме пройдет пленарное заседание Общественной палаты, где члены ОП РФ представят проект доклада о состоянии гражданского общества за 2024 год. Этот документ станет результатом исследования, основанного на анализе актуальных и значимых направлений работы палаты.

Кроме того, в ходе мероприятия будет показана системная деятельность ОП РФ совместно с другими институтами гражданского общества, направленная на поддержку ветеранов и участников СВО. Будут обсуждены меры государственной помощи для НКО и вопросы благотворительности.

Форум завершится торжественной церемонией, на которой состоится вручение премии Общественной палаты России «Сообщество».