Мытищинский приборостроительный завод попал под санкции Великобритании

сегодня в 12:44

Великобритания ввела санкции против нескольких российских предприятий. В их числе — Мытищинский приборостроительный завод, сообщает РИА Новости .

Подмосковное предприятие производит автоспецтехнику для нефтегазового комплекса, МЧС и других отраслей. На днях завод отметил 97-летие со дня основания. Гендиректор — Денис Ермошкин.

Также под ограничения попали «Элеконд», «Российский институт мощного радиостроения», «Редкинский опытный завод», «Завод „Мезон“», «Русполимет», «Сарапульский радиозавод», «Завод „Реконд“», «Технодинамика».

Кроме того, Британия внесла в санкционный список «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», предприятие химпромышленности «Анозит», АО «Протон», «Опытное конструкторское бюро „Икар“».

Тем временем ЕС работает над 19-м пакетом антироссийских санкций. Страны объединения обсуждают возможность введения квот на выдачу шенгенских виз гражданам России.