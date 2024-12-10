MWM: Россия может производить по 25 ракет «Орешник» в месяц

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Военная промышленность России готова ежегодно производить 300 ракет «Орешник», сообщает RT со ссылкой на Military Watch Magazine.

«Ракеты этого класса… сочетают в себе предполагаемую дальность полёта в 4000 км со способностью нести несколько независимо перенацеливаемых боеголовок», — говорится в статье.

Автор публикации уточнил, что Россия готова поставлять своим вооруженным силам 25 таких систем ежемесячно.

Россия испытала гиперзвуковую систему «Орешник» 21 ноября 2024 года, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках ракет Минску.