MWM: Россия может производить по 25 ракет «Орешник» в месяц
Военная промышленность России готова ежегодно производить 300 ракет «Орешник»
Военная промышленность России готова ежегодно производить 300 ракет «Орешник», сообщает RT со ссылкой на Military Watch Magazine.
«Ракеты этого класса… сочетают в себе предполагаемую дальность полёта в 4000 км со способностью нести несколько независимо перенацеливаемых боеголовок», — говорится в статье.
Автор публикации уточнил, что Россия готова поставлять своим вооруженным силам 25 таких систем ежемесячно.
Россия испытала гиперзвуковую систему «Орешник» 21 ноября 2024 года, нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках ракет Минску.