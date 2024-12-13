Москва сохранила повышенные пошлины на товары из недружественных стран

сегодня в 22:22

Алкоголь из недружественных стран в России встретят высокими пошлинами

Правительство России продлило до конца 2025 года повышенные пошлины на некоторые товары из недружественных государств, постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Ограничения коснулись парфюмерии и косметики, алкоголя и сладостей, аккумуляторов и стройматериалов, оружия.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, документ затронул отрасли, «где отечественные производители либо находились в неравном конкурентном положении, либо смогли быстро и эффективно заместить импорт».

Ранее ряд стран Евросоюза предложил повысить пошлины на импорт российских товаров для помощи Киеву.