Инспекторы МЧС предупредили отдыхающих в Подмосковье об опасности тонкого льда

Инспекторы Западного отделения Государственной инспекции по маломерным судам провели беседы с отдыхающими у водоемов Подмосковья. В преддверии ледостава они напомнили об опасности тонкого льда, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Сотрудники Западного отделения Государственной инспекции по маломерным судам провели профилактические беседы для предупреждения несчастных случаев на воде. В рабочую группу вошли руководитель отделения Антон Машаланчук и государственные инспекторы Тимур Байбурин и Анатолий Логинов.

Особое внимание инспекторы уделили семьям с детьми. Они предупредили об опасности выхода на тонкий лед и объяснили, к каким трагическим последствиям могут привести игры у кромки воды в период ледостава.

Отдыхающим напомнили порядок действий при чрезвычайной ситуации и номера экстренных служб, а также раздали материалы с правилами безопасного поведения.

Инспекторы призвали соблюдать осторожность у водоемов, особенно во время отдыха с детьми. При происшествии на воде необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.