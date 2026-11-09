В поликлинике Сергиево-Посадской больницы начала прием оториноларинголог

Анастасия Голова в 2022 году окончила медицинский университет в Ярославле и поступила в ординатуру Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. В 2024 году она завершила отработку целевого направления в Центральной районной больнице Грязовца Вологодской области, где проработала два года. В этом городе она родилась и окончила школу.

Интерес к медицине появился у нее в 8–9-м классах благодаря биологии, химии и анатомии. Она стала единственным медиком в семье. На четвертом курсе посещала кружок оториноларингологии: участвовала в осмотрах пациентов, обсуждении заболеваний и операций, научных конференциях, готовила доклады. На пятом курсе начала работать медсестрой в ЛОР-отделении и окончательно выбрала специальность.

Во время ординатуры врач убедилась, что оториноларингология не ограничивается лечением насморка: она включает сложные операции и помощь при угрожающих жизни состояниях. Одним из важных профессиональных уроков стал случай отогенного менингита у молодого мужчины без вредных привычек. После острого отита воспаление потребовало радикальной операции. Пациента экстренно доставили в отделение и прооперировали в тот же вечер.

Другой пациент на плановом осмотре рассказал о периодической потере голоса, с которой прежде не обращался к врачам. Голова заметила подозрительный участок в гортани и направила мужчину к онкологу. Рак выявили на ранней стадии. После химиотерапии и операции пациент находится в ремиссии.

«Нужно максимально подробно опросить, проявить сочувствие, уделить больше времени, если требуется. Нужно выслушать и успокоить встревоженного пациента», — отметила Анастасия Голова.

Врач подчеркнула важность онконастороженности и дообследования даже при незначительных жалобах. Привлечение кадров — приоритет программы модернизации первичного звена, которую реализует минздрав Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.