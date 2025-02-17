«Москва победила НАТО»: конфликт на Украине фактически завершен

Журналисты американского издания The National Interest заявили, что конфликт на Украине фактически завершился. Президент США Дональд Трамп не говорил этого открыто, но руководство Штатов пришло к выводу, что боевые действия не могут продолжаться, сообщает РИА Новости .

«Более того, русские победили Украину, а значит Москва победила и НАТО», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, в большинстве стран окончание конфликта воспринимают как победу России. Под видом сокращения помощи Украине США смогут обособиться от НАТО, а также переложить финансовые обязательства на Евросоюз, которому не хватит сил для снабжения Киева оружием. Это лишает Европу права участвовать в переговорах.

Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «очень скоро». При этом дипломатические переговоры должны состояться в Саудовской Аравии.