Москва и Пхеньян подписали «цифровое» соглашение

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Россия подписала с КНДР соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере

Российское Минцифры подписало соглашение о сотрудничестве в цифровой сфере с северокорейскими коллегами, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Документ подписали в Пхеньяне, где прошла выставка продукции сферы информационно-коммуникационных технологий.

Соглашение предусматривает сотрудничество стран в области связи, информационных технологий и цифрового развития, указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.