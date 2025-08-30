Моди не принял намек Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп намекнул Моди о выдвижении на Нобелевскую премию мира

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди президент США Дональд Трамп сделал неожиданный намек о желании получить Нобелевскую премию мира, пишет газета «Известия».

Сообщается, что американский лидер упомянул о готовности Пакистана представить его кандидатуру, тонко намекая, что Индии следует поступить аналогичным образом. По данным источников The New York Times, этот демарш вызвал раздражение индийского премьера.

Моди ответил, что недавнее прекращение огня на линии контроля с Пакистаном было достигнуто исключительно благодаря двусторонним усилиям сторон без участия США. Эта реплика стала намёком на необоснованность претензий Трампа на роль миротворца в регионе.

Ранее Белый дом сообщал о поддержке кандидатуры Трампа на Нобелевскую премию мира со стороны семи стран, включая Пакистан, что добавило дипломатическому диалогу дополнительную напряжённость.