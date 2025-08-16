Трамп заявил, что остановил шесть войн, в одной из которых погибли 8 млн человек

Трамп: я остановил шесть конфликтов, в одном из которых погибли 8 млн людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог уладить шесть «масштабных» вооруженных конфликтов в мире. По словам политика, среди них — война между ДР Конго и Руандой, в которой «8 млн человек погибли», сообщает РБК .

«Это интересно, потому что кто-то сказал: „Если я улажу этот вопрос [конфликт на Украине], я получу Нобелевскую премию мира“. Я ответил: „Ну, я в этом не участвую, но как насчет остальных шести войн?“» — сказал американский лидер.

В конце июля Трамп выступил на церемонии открытия нового гольф-поля в его клубе Trump International Golf Links в шотландском Абердине и заявил, что США уладили вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом. В целом, как говорил Трамп, американцы «остановили уже около пяти войн».

«Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», — рассказывал американский лидер.

В Белом доме также заявляли, что Трамп «сыграл свою роль» в заключении «соглашений о прекращении огня и других соглашений» между Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном, Руандой и Демократической Республикой Конго, Эфиопией и Египтом, Азербайджаном и Арменией, а также США и йеменскими хуситами, сообщало Politico.