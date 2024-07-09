Моди назвал себя другом Путина и предложил любую помощь ради мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что готов содействовать любым способом, чтобы конфликт на Украине удалось урегулировать. С таким заявлением политик выступил во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Общественная Служба Новостей .

Во время встречи Моди назвал себя другом Путина. Он также заявил, что для будущего всего человечества на Украине должен наступить мир.

«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен», — указал глава индийского правительства в беседе с президентом России.

Владимир Путин также вручил Нарендре Моди высший государственный орден РФ — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония прошла в Кремле 9 июля после переговоров лидеров двух стран.