Моди назвал себя другом Путина и предложил любую помощь ради мира на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что готов содействовать любым способом, чтобы конфликт на Украине удалось урегулировать. С таким заявлением политик выступил во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Общественная Служба Новостей.
Во время встречи Моди назвал себя другом Путина. Он также заявил, что для будущего всего человечества на Украине должен наступить мир.
«В качестве вашего друга я вам всегда говорю, что для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен», — указал глава индийского правительства в беседе с президентом России.
Владимир Путин также вручил Нарендре Моди высший государственный орден РФ — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Торжественная церемония прошла в Кремле 9 июля после переговоров лидеров двух стран.