Путин вручил Моди высший государственный орден РФ
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Российский президент Владимир Путин вручил премьер-министру Индии Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля.
Торжественная церемония вручения высшего государственного ордена РФ прошла во вторник в Кремле после официальных переговоров лидеров двух стран. В ней приняли участие российская и индийская делегации.
Моди удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между РФ и Индией, а также дружественных связей между российским и индийским народами.
Ранее российский лидер поблагодарил премьер-министра Индии за внимание к решению украинского конфликта мирным путем.
Нарендра Моди находится с официальным визитом в России 8-9 июля. Это первый визит индийского лидера в РФ за последние 5 лет.