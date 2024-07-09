Путин вручил Моди высший государственный орден РФ

Торжественная церемония вручения высшего государственного ордена РФ прошла во вторник в Кремле после официальных переговоров лидеров двух стран. В ней приняли участие российская и индийская делегации.

Моди удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между РФ и Индией, а также дружественных связей между российским и индийским народами.

Ранее российский лидер поблагодарил премьер-министра Индии за внимание к решению украинского конфликта мирным путем.

Нарендра Моди находится с официальным визитом в России 8-9 июля. Это первый визит индийского лидера в РФ за последние 5 лет.