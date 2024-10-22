Моди на встрече с Путиным озвучил позицию Индии по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что конфликт на Украине должен решиться миром. По словам политика, Нью-Дели выступает за скорейшее установление мира и стабильности, сообщает РИА Новости .

Моди отметил, что Индия регулярно взаимодействует с Россией по вопросу украинского конфликта. Глава индийского правительства подчеркнул, что его страна «придает приоритетное значение человечеству», а также готова оказывать любую помощь по этому вопросу в будущем.

«Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности», — сказал Нарендра Моди в ходе встречи с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани.

В ходе встречи глава России также поблагодарил премьер-министра Индии за то, что он откликнулся на предложение и лично посетил саммит в Татарстане.