Путин и Моди начали переговоры на саммите БРИКС в Казани

В Казани на полях саммита БРИКС стартовали переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Встречу открыл российский лидер, сообщает РИА Новости .

«Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань на саммит БРИКС», — заявил Путин.

Отношения РФ и Индии развиваются очень активно. Российский лидер подчеркнул, что Москва ценит взаимодействие со страной в формате БРИКС. Моди поблагодарил Путина за гостеприимство, которое ему оказали в Казани.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября. Это самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в РФ — на саммите представят 36 стран.

Ранее агентство China Xinhua News заявило о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в Казань для участия в саммите БРИКС. На кадрах встречи китайского лидера в аэропорту видно, как тот спускается по трапу самолета, приветствует членов делегации, а затем идет пробовать каравай и чак-чак.