сегодня в 22:52

Моди на саммите ШОС планирует увидеться с Путиным и Си Цзиньпином

Премьер Индии Нарендра Моди планирует встречи с президентами России и Китая на предстоящем саммите ШОС. Перед этим индийский лидер посетит Японию и Китай с официальным визитом, пишет РИА Новости .

Индийское правительство подтвердило свою готовность продолжать совместную работу с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для преодоления региональных вызовов и укрепления взаимодействия между странами-участницами.

«Я также с нетерпением жду встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом (Владимиром — ред.) Путиным и другими лидерами на полях саммита», — сказал Моди.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе собирается поехать с четырехдневным визитом в Китай. Там пройдут крупные переговоры между делегациями России и КНР.