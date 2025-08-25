сегодня в 04:43

Посол Чжан Ханьхуэй: в Тяньцзине пройдет самый масштабный саммит в истории ШОС

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости .

По его словам, это свидетельствует о совместных ожиданиях государств-членов ради углубления сотрудничества и привлекает большое внимание международного сообщества.

Мероприятие пройдет с 31 августа по 1 сентября. Ожидается, что в нем примут участие более 20 глав государств, а также президента РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на грядущей неделе собирается поехать с четырехдневным визитом в Китай. Там пройдут крупные переговоры между делегациями России и КНР, о планах лидера страны рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Помимо этого, Путин собирается поучаствовать во встрече Шанхайской организации сотрудничества. Она пройдет в китайском Тяньцзине.