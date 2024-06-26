МО РФ: Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации
Российский министр обороны Андрей Белоусов в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки на фоне поставок американских вооружений Киеву, сообщает Минобороны РФ.
«25 июня 2024 г. по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что стороны обсудили и другие вопросы, однако какие именно не уточняется.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о телефонном разговоре двух министров. Поводом стала ситуации на Украине. Остин, по его словам, «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта».