МО РФ: Белоусов указал Остину на опасность дальнейшей эскалации

Российский министр обороны Андрей Белоусов в беседе с главой Пентагона Ллойдом Остином указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки на фоне поставок американских вооружений Киеву, сообщает Минобороны РФ .

«25 июня 2024 г. по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина. Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили и другие вопросы, однако какие именно не уточняется.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил о телефонном разговоре двух министров. Поводом стала ситуации на Украине. Остин, по его словам, «подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта».