Андрей Белоусов и Ллойд Остин обсудили украинский конфликт по телефону

сегодня в 22:48

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что между министром обороны США Ллойдом Остином и главой Минобороны России Андреем Белоусовым состоялся телефонный разговор по поводу ситуации на Украине, пишет ТАСС .

«Во время разговора (американский — ред.) министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта <…> на Украине», — рассказал Райдер.

Другие подробности телефонного разговора между Белоусовым и Остином пока не разглашаются.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после переизбрания на пост лидера Америки сможет завершить украинский конфликт до своей инаугурации. Он также подчеркнул, что во время президентства водил хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.