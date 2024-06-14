МО: Белоусов и Дюмин провели совещание по поставкам беспилотников ВС РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное селекторное совещание в Национальном центре управления обороной страны на тему упорядочивания поставок беспилотников для воинских частей Минобороны, сообщает пресс-служба ведомства .

По словам Дюмина, в настоящее время есть необходимость улучшить взаимодействие Минобороны с российскими субъектами, которые передают военнослужащим в том числе беспилотники.

Белоусов согласился с коллегой, подчеркнув, что регионы России с самого начала специальной военной операции не остаются в стороне, но необходимость упорядочить процесс поставок имущества на фронт действительно есть.

Белоусов подчеркнул, что при организации помощи российским войскам, нужно внимательно отнестись к предложенным вариантам взаимодействия и использовать только их, чтобы избежать вариативности изделий на фронте и повысить эффективность их применения.

Ранее стало известно, что новый глава Минобороны России Андрей Белоусов будет регулярно проводить встречи с военными журналистами. По итогам первой встречи глава ведомства планирует дать несколько поручений.