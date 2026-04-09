Колледж «Подмосковье» победил в конкурсе инклюзии в Подмосковье

Колледж «Подмосковье» занял первое место в IX региональном конкурсе «Лучшая практика инклюзивного образования Московской области». Итоги подвели 8 апреля на вебинаре с участием 59 авторов работ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вебинар по итогам конкурса организовали центр профессионального образования КУРО и центр инклюзивного образования «Энергия». В этом году участники представили 59 работ в восьми номинациях. Во время встречи прошел обмен опытом, победители презентовали свои проекты и поделились успешными практиками с коллегами.

Первое место в номинации «Профориентационная работа среди обучающихся в условиях инклюзивного образования» завоевала команда колледжа «Подмосковье». Педагог-психолог Наталья Комарова и социальный педагог Наталья Петухова представили проект «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в профориентационной деятельности в рамках программы „Карьерный навигатор“».

Программа направлена на поддержку студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на всех этапах — от профориентации до трудоустройства. В колледже отметили, что успешная карьера выпускников подтверждает эффективность проекта. По мнению организаторов, распространение таких практик способствует повышению доступности и качества профессионального образования в регионе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.