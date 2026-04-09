В Можайском округе завершили 45% капремонта школы

Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа выполнен на 45%. На объекте завершен демонтаж и продолжаются общестроительные и отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании 1969 года постройки полностью завершили демонтажные работы. Сейчас более 60 специалистов ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные системы.

«На объекте работают более 60 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, а также осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках капитального ремонта обновят фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. В школу поставят новую мебель, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводятся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. Мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.