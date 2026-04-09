РЭО: общественный трек «Зеленой премии» поддержит НКО, экоцентры и волонтеров

Данный трек позволяет определить лидеров в природоохранной сфере и способствует распространению успешных методик работы. Подать заявку могут некоммерческие организации, чьи проекты касаются защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения «зеленых» технологий, а также сохранения биологического разнообразия. Кроме того, к участию приглашают экологические центры — экоцентры, экодома и пункты приема вторичного сырья, сообщила пресс-служба РЭО.

Особое направление программы посвящено эколидерам: волонтерам, экоактивистам, блогерам и общественным деятелям, которые ведут собственные проекты и продвигают идеи экологии.

«В прошлом году мы увидели высокий интерес к номинациям общественного трека и большое количество сильных проектов со всей страны. Именно поэтому приняли решение сохранить и развивать это направление. „Зеленая премия“ помогает находить экологических лидеров, поддерживать их инициативы и масштабировать лучшие практики», — отметили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Напоминаем, что заявки принимаются до 1 октября включительно. Имена победителей объявят в декабре. Детальнее об условиях участия и о том, как правильно оформить заявку, можно узнать на сайте премии.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена согласно Указу Президента от 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — создание комплексной инфраструктуры для работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель сформировать экономику замкнутого цикла: к 2030 году необходимо обеспечить сортировку 100% всех ежегодно образующихся ТКО, захоранивать не более 50% таких отходов и вовлекать в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.