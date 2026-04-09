В Люберцах 17 апреля откроют выставку одной картины

Выставка одной картины «Неизвестная Терез» откроется 17 апреля в Музейно-выставочном комплексе Люберец. Посетителям представят отреставрированный портрет Мадлен Терез Бланшет «Дама с розовыми лентами» 1856 года кисти французского художника Амори Дюваля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В центре экспозиции — портрет супруги одного из самых состоятельных жителей французского Реймса середины XIX века. Полотно хранится в люберецком музее 12 лет и поступило в фонды в аварийном состоянии. Его реставрация стала важной задачей, в том числе потому, что на картине изображена прабабушка мецената Наталии Бодко, жительницы городского округа Люберцы.

В 2014 году Наталия Бодко передала музею семейную коллекцию предметов XVI–XX веков, связанных с именами Наполеона Бонапарта, мадам Помпадур, Гюстава Флобера и французских королей. Единственной картиной в собрании стала «Дама с розовыми лентами». Из 26 произведений живописи, привезенных семьей Бодко во Франции в СССР в 1954 году, до наших дней сохранился только этот портрет. Во время переезда он серьезно пострадал.

Выставка рассказывает об исследовании и восстановлении произведения. Гости увидят фотографии реставрации, фильм о процессе работ, узнают историю семьи Мадлен Терез Бланшет и смогут детально рассмотреть картину. Экспозицию приурочили к 170-летию создания полотна и 50-летию Музейно-выставочного комплекса.

Возрастное ограничение 0+.

Адрес: Московская область, Люберцы, улица Звуковая, дом 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.