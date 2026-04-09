В Подмосковье упростили онлайн-запись в кружки и секции

В Московской области расширили возможности онлайн-услуги по записи в кружки и секции. Система теперь автоматически проверяет наличие мест и остаток средств на социальном сертификате, а договор можно подписать дистанционно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при подаче заявления система автоматически проверит наличие свободных мест в группе и остаток средств на социальном сертификате. Кроме того, договор на обучение можно будет подписать онлайн — прямо в личном кабинете на регпортале. Это экономит время и избавляет от лишних поездок», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» размещена на региональном портале в разделе «Образование» — «Допобразование», а также в блоке «Комплексные услуги». По одному заявлению можно выбрать сразу несколько кружков и секций учреждений культуры, спорта и образования Подмосковья.

Подать заявление вправе родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Решение по заявке направят в личный кабинет заявителя.

В рамках оптимизации добавлен сервис предварительной проверки. Если заявка в выбранную группу уже подана и находится на рассмотрении, повторно оформить ее нельзя. Это позволяет исключить дубли и сократить число отказов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.