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Глава Минобороны будет регулярно встречаться с военными журналистами

Военный министр Белоусов впервые встретился с военкорами
Общество
Министр Белоусов впервые встретился с военкорами

Фото - © Министр Белоусов впервые встретился с военкорами

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые встретился с военкорами, пишет ТАСС.

В военном ведомстве РФ сообщили, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дано несколько поручений, указано в сообщении агентства.

По словам спецкора ВГТРК Александра Сладкова, министра отметил необходимость работы корпуса военкоров, такие встречи станут регулярными.

«Мне разговор понравился: наша откровенность, интересные и деловые комментарии министра, мое понимание, что начинается большая работа», — написал военкор в своем Telegram-канале.