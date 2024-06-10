Глава Минобороны будет регулярно встречаться с военными журналистами

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В военном ведомстве РФ сообщили, что по итогам встречи с военкорами министром обороны будет дано несколько поручений, указано в сообщении агентства.

По словам спецкора ВГТРК Александра Сладкова, министра отметил необходимость работы корпуса военкоров, такие встречи станут регулярными.

«Мне разговор понравился: наша откровенность, интересные и деловые комментарии министра, мое понимание, что начинается большая работа», — написал военкор в своем Telegram-канале.