МККК передал 24 200 посланий между военнопленными РФ и Украины и их семьями

С февраля 2022 по декабрь 2025 года Международный Комитет Красного Креста (МККК) зарегистрировал 182 000 обращений от российских и украинских семей, разыскивающих своих родственников, пропавших в ходе спецоперации, сообщают «Ведомости» .

Как сообщил представитель российского отделения организации, эта цифра не отражает полную картину, и реальное количество пострадавших семей больше. МККК получает данные о военнопленных через официальные списки, которыми обмениваются стороны конфликта, а также во время посещения мест содержания, где пленные могут передать короткие устные или письменные сообщения своим близким. За почти четыре года было передано 24 200 таких посланий.

Существуют также сложности с поиском и идентификацией тел погибших, часть из которых остается в зоне боевых действий из-за опасной обстановки. Обращение с военнопленными регулируется Третьей Женевской конвенцией 1949 года, обязывающей стороны обеспечивать гуманное обращение, медицинскую помощь и возможность связи с семьями.

Глава государства Владимир Путин 19 декабря 2025 года заявил, что после создания координирующего центра и единого реестра количество разыскиваемых военнослужащих сократилось на 50% по сравнению с началом года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.