Мизулина снова спорит с вице-спикером Госдумы: «ожидали, что я буду терпеть?»

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина в личном Telegram-канале обратилась к вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову, с которым они ранее поспорили в соцсетях. Общественница назвала поведение законодателя «некрасивым» после того, как он счел ее «серийной доносчицей» и заподозрил в клевете в своей адрес. Так Даванков комментировал публикацию, в которой Мизулина в том числе утверждала, что лидер «Новых людей» извинялся перед ней.

Очередной этап спора между Мизулиной и Даванковым начался 24 октября. Сегодня общественница рассказала, что законодатель дважды за 2024–2025 годы отправлял заявления в МВД, требуя провести проверку в отношении «Лиги безопасного интернета». Тогда же она назвала обращение депутата «доносом» и утверждала, что правоохранители не смогли подтвердить его доводы. В посте Мизулина советовала Даванкову «выполнять предвыборные обещания» его партии, в том числе по теме налогов, а не «хайпиться» на ЛБИ.

«Недавно депутат приходил к нам в гости, на встрече он извинился за свои высказывания, а также попросил автограф для сына. Кто знает, может быть в следующем году так сложится, что он придет устраиваться на работу? Кто знает, кто знает», — добавляла Мизулина.

Вскоре Даванков репостнул эту публикацию в свой Telegram-канал и заявил, что Мизулина опубликовала пост с «полностью вымышленными фактами» про него. Тогда же он советовался с подписчиками, стоит ли подать на общественницу иск о клевете, чтобы «доказать, что серийный доносчик просто выдумывает факты из головы».

«Если суд подтвердит, что ее заявления построены на вымышленных фактах, это может стать началом конца эпохи серийных доносчиков в России. А это того стоит», — отвечал вице-спикер нижней палаты российского парламента.

Далее Мизулина опубликовала новый пост. В нем общественница заявила, что законодатель ведет себя «некрасиво, если честно». По словам Мизулиной, что ее встреча с Даванковым прошла при очевидцах в офисе и попала на видеокамеры. Глава Лиги также утверждала, что при встрече даже сделала подарок депутату — фирменную одежду, но сейчас «не понимает» его реакции.

«Владислав Андреевич, а в чем собственно „клевета“? <…> Не понимаю реакции. Или Вы ожидали, что я буду и дальше терпеть все Ваши публичные заявления, которые после того, как Вы лично передо мной извинились, мягко говоря, выглядят уже несколько странно? Некрасиво все это, если честно», — написала она.

Ранее Екатерина Мизулина также требовала завести против Владислава Даванкова дело по статье о клевете. Тогда депутат прокомментировал призыв общественницы фразой: «Главное в следственных действиях — не выйти на себя».

Конфликт между Даванковым и Мизулиной разгорелся еще весной 2025 года. Тогда политик просил проверить деятельность общественницы в отношении рэпера Паши Техника, который умер 5 апреля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.