Мизулина пожаловалась в СК на депутата ГД Даванкова за «клевету и ложный донос»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет РФ открыть дело в отношении депутата Госдумы Владислава Даванкова по статьям о ложном доносе и клевете. Она написала заявление в СК, сообщает Baza .

Некоторое время назад Даванков попросил главу МВД РФ Владимира Колокольцева проверить действия Мизулиной вокруг деятельности рэпера Паши Техника. Он сослался на заявление вдовы музыканта, Евы Карицкой, о том, что с самого начала Мизулина интересовалась его деятельностью. Действия Техника ей не нравились.

Однако затем между Мизулиной и музыкантом произошло неформальное общение и проблемы удалось решить. На фоне этого Даванков попросил проверить главу Лиги безопасного интернета на предмет противоправных действий, среди которых вымогательство.

Еще Даванков предложил Мизулину посетить Госдуму. Там она бы могла ответить на вопросы, как именно решился вопрос с Техником, на что Лига безопасного интернета направила 200 млн рублей из бюджета РФ и «готова ли она извиниться перед музыкантами и блогерами за клевету».

Мизулина на вопросы ответов не дала. Однако она обратилась к председателю Госдумы Володину и попросила рассмотреть вопрос о том, что Даванков якобы нарушил депутатскую этику. По мнению главы Лиги безопасного интернета, мужчина выдвинул в отношении нее необоснованные обвинения. Применялась якобы заведомо ложная информация.

На встрече с молодежью в Краснодарском крае Мизулина сказала, что обратилась в Следственный комитет. Она попросила открыть уголовное дело против Даванкова по факту распространения клеветы и по заведомо ложному доносу.