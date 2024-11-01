Мишустин назначил Маршавина замминистра энергетики РФ

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Маршавин отныне будет отвечать за деятельность ведомства по вопросам международного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.

До назначения на должность замминистра энергетики он представлял РФ во Всемирном банке. Также ранее он был главой департамента по международному сотрудничеству Минэнерго РФ.

Предыдущий замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он находится под следствием.