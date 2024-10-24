Материалы дела замминистра энергетики РФ Мочальникова поступят в суд 25 октября

Материалы уголовного дела в отношении задержанного заместителя министра энергетики РФ Сергея Мочальникова будут переданы в суд 25 октября, сообщает РИА Новости .

Как заявил источник в правоохранительных органах, в данный момент решается вопрос о предъявлении замминистра обвинения и избрании для него меры пресечения.

Материалы уголовного дела будут переданы в суд 25 октября.

Мочальников занял должность заместителя министра энергетики России весной 2022 года. До этого он был в Минэнерго директором департамента угольной и торфяной промышленности.

В четверг также был задержан экс-замглавы Минэнерго Анатолий Яновский. Мочальников стал одним из фигурантов дела, возбужденного на Янковского.