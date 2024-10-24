Задержаны бывший и действующий замминистра энергетики РФ

Мочальников оказался одним из фигурантов дела в отношении Яновского. Вместе с нынешним заместителем министра энергетики задержали еще четверых человек, которым инкриминируют мошенничество. Самого 49-летнего Мочальникова проверяют по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовное дело расследуется УВД по Западному административному округу Москвы. Меру пресечения Мочальникову планируется избрать 25 октября.

Анатолий Яновский также был задержан 24 октября силами П СЭБ ФСБ. По данным журналистов, бывшего замминистра энергетики задержали по подозрению в причастности к особо крупному мошенничеству во время ликвидации шахт.