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Мишустин и Головченко проведут в Белоруссии Совет министров Союзного государства

Премьер-министр России Михаил Мишустин совместно с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко проведет заседание Совета министров Союзного государства, об этом сообщает правительство РФ в своем Telegram-канале .

Официальное мероприятие состоится 5 ноября в Минске. Повесткой заседания станут актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества.

Мишустин также планирует вместе с иностранными коллегами поднять вопрос углубления интеграции в Союзном государстве.

Ранее Михаил Мишустин назначил Маршавина на новую должность — он стал заместителем министра энергетики России. До назначения Маршавин представлял Россию во Всемирном банке.