Украинские силы устроили «кровавую бойню» в городе Селидово Донецкой Народной Республики. Они пытались повторить провокацию в Буче, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, о зверствах ВСУ, убивших много мирных жителей, рассказали эвакуированные из населенного пункта люди. Они описали конкретные случаи, назвали имена и адреса убитых, а также описали тех самых украинских «карателей».

Мирошник добавил, что украинские силы устроили «кровавую бойню» в Селидове за несколько дней до освобождения города российскими войсками. По его мнению, ВСУ готовили картинку для западной прессы.

Мирошник заявил, что такой приказ отдал киевский режим, когда на Западе начали говорить о мирных переговорах. По его словам, именно после этого украинские власти попытались повторить провокацию в Буче, но уже в Селидове.

Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима отметил, что следственные органы будут расследовать эти преступления. Сейчас идет сбор показаний жертв и свидетелей.

Ранее стало известно, что ВСУ расстреляли и сожгли семью мирного жителя в Селидове. Всего убито пять человек.