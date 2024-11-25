ВСУ убили и сожгли семью мирного жителя в Селидово в ДНР

Украинские военные застрелили и сожгли семью мирного жителя из пяти человек в городе Селидово (ДНР), пишет РИА Новости .

По словам очевидца, ВСУ расстреляли пятерых членов семьи до того, как город освободили российские военнослужащие.

«Расстреляли и спалили. Пять человек. Всю семью… Володя жив остался», — рассказал собеседник агенства.

Ранее сообщалось, что в населенном пункте Селидово в Донецкой Народной Республике нашли тела гражданских лиц со следами насильственной смерти. По информации представителей силовых ведомств РФ, у части жертв обнаружены признаки применения пыток перед гибелью.