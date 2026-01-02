Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что появление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* на посту главы офиса президента Владимира Зеленского приведет к ужесточению позиции Киева на мирных переговорах и увеличит влияние Великобритании в стране, сообщает РИА Новости .

По словам Мирошника, назначение Буданова* сделает Зеленского и его команду еще более несговорчивыми в контексте мирных переговоров. Он также отметил, что это укрепит позиции британской стороны в окружении украинского лидера, что фактически позволит управлять Зеленским не только напрямую, но и через его ближайшее окружение и администрацию.

«Идея о назначении Буданова на должность главы президентского офиса пришла в голову Зеленского, вероятнее всего, с подачи его кураторов с Туманного Альбиона. Им это нужно для двух вещей: укрепление непримиримой позиции Киева на переговорах по урегулированию конфликта, и второе — перевод Зеленского на более „короткий поводок“, то есть усиление британского влияния в ближайшем окружении просроченного», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что пост Буданова* займет Олег Иващенко, возглавлявший ранее Службу внешней разведки. При этом кто заменит Иващенко, пока не сообщается.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.

