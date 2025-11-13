Миронов пояснил, почему G7 требует немедленно завершить огонь на Украине

сегодня в 18:53

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в интервью RT заявил, что призыв глав МИД стран G7 к прекращению огня в украинском конфликте преследует единственную цель — любой ценой остановить наступление российских Вооруженных сил.

Миронов добавил, что для достижения этой цели западные страны прибегают к привычной лжи и лицемерию, говоря о переговорах, отправной точкой которых якобы должна стать существующая линия фронта.

По мнению парламентария, если западные политики действительно стремятся к миру, им следует прекратить поставки вооружения и отдать приказ о капитуляции своим подконтрольным марионеткам.

«Пока на предложение G7 можно ответить только словами советских классиков Ильфа и Петрова: „Утром деньги, вечером стулья“. Российская армия продолжит выполнять задачи специальной военной операции и добиваться победы на поле боя», — подытожил Миронов.

Ранее министры иностранных дел стран G7 в Канаде снова призвали к срочному прекращению огня в украинском конфликте. Они выпустили совместное заявление.

