сегодня в 07:45

Страны G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине

Министры иностранных дел стран G7 в Канаде снова призвали к срочному прекращению огня в украинском конфликте, сообщает «Царьград» .

Они выпустили совместное заявление по данной теме.

«Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — говорится в документе.

Кроме того, дипломаты еще раз подтвердили поддержку суверенитета Украины.

При этом ранее МИД Украины заявил, что страна официально остановила мирный переговорный процесс с РФ.

