Страны G7 призвали к немедленному прекращению огня на Украине
Министры иностранных дел стран G7 в Канаде снова призвали к срочному прекращению огня в украинском конфликте, сообщает «Царьград».
Они выпустили совместное заявление по данной теме.
«Мы подтвердили, что срочно необходимо немедленное прекращение огня. Мы согласились, что текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров», — говорится в документе.
Кроме того, дипломаты еще раз подтвердили поддержку суверенитета Украины.
При этом ранее МИД Украины заявил, что страна официально остановила мирный переговорный процесс с РФ.
