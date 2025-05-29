Мир может наступить уже завтра, объявил Зеленский

Мир на территории Украины может наступить «уже завтра», заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он считает, что все может начаться с перемирия, после чего наступит уже «прочный мир», сообщает Газета.ru со ссылкой на интервью политика немецкому каналу RTL.

«Этот мир может начаться уже завтра», — утверждает Зеленский.

Вместе с тем украинский лидер добавил, что Россия якобы не хочет наступления мира на Украине. В связи с этим, как считает Зеленский, следует усилить международное давление на российское государство.

Россия неоднократно заявляла, что заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине.