Минус 16 кораблей и субмарина: американцы топят военный флот Ирана

сегодня в 11:47

Армия США во время боевых действий в Иране, с 28 февраля, утопила 16 военных кораблей и 1 субмарину противника. Также были атакованы 2 тыс. целей, рассказал в соцсети Х глава Центрального командования американской армии (CENTCOM) Брэд Купер. Об этом сообщает РБК .

«Мы также топим флот Ирана — целый флот», — отметил глава CENTCOM.

Купер уверяет, что в Персидском, Ормузском проливах и Оманском заливе больше нет иранских кораблей.

Израиль атаковал Иран 28 февраля. Тот нанес ответный удар. Соединенные Штаты присоединились к конфликту на стороне Израиля.

Ранее глава CENTCOM заявил, что в операции США против Ирана участвуют более 50 тыс. солдат. Также задействованы 200 истребителей.

