Минск поставлял Баку РЭБ и средства ПВО

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Белоруссия могла направлять в Азербайджан современное оружие, пишет РБК со ссылкой на издание Politico.

По данным издания, оружейные сделки были реализовано с 2018 по 2020 годы.

На основании изученных редакцией документов, речь идет о продаже противоракетных комплексов «Гроза-С» и систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко косвенно упомянул о поддержке Азербайджана на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне отказался посещать Белоруссию при действующей власти в Минске.