Минск поставлял Баку РЭБ и средства ПВО
Белоруссия могла направлять в Азербайджан современное оружие
Белоруссия могла направлять в Азербайджан современное оружие, пишет РБК со ссылкой на издание Politico.
По данным издания, оружейные сделки были реализовано с 2018 по 2020 годы.
На основании изученных редакцией документов, речь идет о продаже противоракетных комплексов «Гроза-С» и систем радиоэлектронной борьбы.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко косвенно упомянул о поддержке Азербайджана на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне отказался посещать Белоруссию при действующей власти в Минске.