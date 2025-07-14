В Шатуре на выездной администрации обсудили ЖКХ, здравоохранение и спорт

В ЦУС «Мир» Шатуры прошла выездная администрация. Жителям рассказали о проделанной в населенном пункте работе и перспективах развития, о вопросах ЖКХ, спорта и здравоохранения, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Так в трех многоквартирных домах в этом году проведут текущий ремонт, а в двух — капитальный.

Руководитель территориального управления «Шатура» — МосОблЕИРЦ Евгения Тюкова рассказала, что в Московской области стартовал пилотный проект, который позволит собственникам получать платежные документы в электронном виде. Сделать это можно на региональном портале Госуслуг. Преимущество у такого формата много: электронная квитанция приходит мгновенно и не теряется, а еще документ защищен от подделок мошенниками.

Жителям подробно рассказали о мерах поддержки семей с детьми и участников СВО. Затем глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и представители больницы, управляющей компании, общественной палаты, а также других учреждений ответили на вопросы жителей.

Валентина Погодина обратилась с вопросом, касающимся капитального ремонта дома № 21.

«Дом стоит в программе капитального ремонта. В этом году будет произведен капитальный ремонт кровли», — рассказал заместитель главы Сергей Пигуль.

Жителей деревни Мелиховской беспокоит разрастающийся на заброшенных участках борщевик. Глава округа Николай Прилуцкий сказал, что меры к его уничтожению будут приняты. Удалять опасное растение — обязанность каждого собственника земли. Нарушение этого правила влечет за собой штраф.

«Мы приемом очень довольны. Выездные администрации очень нужны. Пришли, рассказали, нашу проблему теперь решат», — поделилась впечатлениями жительница деревни Мелиховской Ольга.

Также жители ЦУС «Мир» могли получить консультацию нотариуса. Все заданные вопросы взяты в работу, а те, что требуют детальной проработки, находятся на контроле администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.