Министерство обороны России сообщило, что группировка войск «Центр» вступила в бой со штурмовой бригадой Вооруженных сил Украины «Ярость» и успешно отразила вражескую контратаку, сообщает «Лента.ру» .

Кроме «Ярости», в боях с российскими вооруженными силами участвовали 31-я, 47-я и 95-я бригады ВСУ. По данным ведомства, в результате сражения киевский режим потерял до 490 военнослужащих, но сколько ликвидированных боевиков пришлось на штурмовиков, не уточняется.

Из открытых источников известно, что штурмовая бригада «Ярость» ВСУ принимала участие в боях за Артемовск и Клещеевку.

Ранее сообщалось, что в ДНР с позиции в районе поселка Нью-Йорк самовольно убежали со службы более роты бойцов. О дезертирах сообщили источники в силовых структурах региона.