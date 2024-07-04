сегодня в 19:04

С позиции ВСУ в Нью-Йорке сбежало более роты украинских солдат

Силовые структуры Донецкой Народной Республики сообщили, что в поселке Нью-Йорк с украинского поста сбежали более роты военнослужащих, пишет ТАСС .

Более роты украинских военнослужащих занимали позицию в поселке Нью-Йорк, который в прошлом носил название Новгородское. 4 июля стало известно, что все они самовольно бросили место службы.

Куда именно могли дезертировать бойцы ВСУ, не уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие поразили два предприятия военно-промышленного комплекса ВСУ всего за сутки. Также киевский режим остался без склада с запасами топлива для военной техники.