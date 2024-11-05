Минобороны: попытки ядерного шантажа со стороны Киева вызывают опасения

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов прокомментировал ситуацию с созданием Украиной «грязной бомбы». Он отметил, что попытки ядерного шантажа со стороны Киева вызывают серьезные опасения, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам генерал-лейтенанта, во время встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский потребовал членство страны в НАТО и разрешение обладать ядерным оружием. О намерении восстановить ядерный статус Украины он заявлял еще в 2022 году, но желание Зеленского реализовать ядерную программу не сбылось из-за проведения СВО.

«Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую „грязную бомбу“», — заявил Кириллов.

Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Поставки осуществляются через Румынию и Польшу. Киев не предоставляет экспертам МАГАТЭ полный доступ к объектам, которые находятся в Чернобыльской зоне, а также не показывает отчет о ядерных материалах. Более того, представителей СБУ обучают применению «грязной бомбы».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае возникновения угрозы безопасности Россия отреагирует на ядерный шантаж киевского режима через договор с КНДР.