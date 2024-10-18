Медведев: Россия отреагирует на ядерный шантаж Киева через договор с КНДР

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае возникновения угрозы безопасности Россия отреагирует на ядерный шантаж киевского режима через договор с КНДР.

По его словам, разведка доложила президенту Украины Владимиру Зеленскому о якобы добытых военных планах России на осень и зиму, включая «фактическое включение в войну» КНДР.

«Это вызвало исступленно-нервную реакцию киевской ОПГ», — написал заместитель председателя Совета безопасности на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев прокомментировал такую реакцию Зеленского, заявив, что украинский лидер решил «психануть» именно в тот день, когда президент России внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

В нем есть статья об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи. Медведев рекомендовал не проверять, как она работает. Он добавил, что реагировать на возникающие угрозы безопасности для России, включая ядерный шантаж Киева, будут «сугубо в рамках заключенного договора».

Ранее Медведев заявил, что Киев пытается создать «грязную бомбу». Для этого у нацистского режима есть все возможности.